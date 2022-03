Assintecal e Sebrae selecionam empresas para consultoria em sustentabilidade

Empresas de micro e pequeno portes para consultorias na área de sustentabilidade têm a oportunidade de participar de uma ação promovida pela Associação Brasileira das Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos (Assintecal) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) estão selecionando. Com 40 horas previstas, a iniciativa tem a consultoria técnica da Ecovalor e está com inscrições abertas até o próximo dia 28 de abril. Os cursos iniciam em maio e as vagas são limitadas (25 empresas).

A gestora de Marketing e Relacionamento da Assintecal, Aline Santos, destaca que a sustentabilidade, não somente no produto final, mas em todo o processo produtivo, é uma realidade imposta pelo mercado e que as empresas que não se adequarem devem ter problemas de competitividade. “A sustentabilidade, nos seus pilares ambiental, econômico, social e cultural, é uma realidade sem volta.

Diante do contexto, a Assintecal assumiu o desafio de tornar os fornecedores de componentes mais sustentáveis e, consequentemente, competitivos diante de um mercado cada vez mais exigente e consciente”, avalia. Segundo ela, o projeto com o Sebrae nasceu neste momento como uma forma de auxiliar empresas de menor porte na adoção de conceitos de sustentabilidade em todas as áreas de atuação.

Origem Sustentável

A Assintecal e a Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados) trabalham com a única certificação de ESG (Environmental, social and corporate governance) da cadeia calçadista no mundo, o Origem Sustentável. Com 104 indicadores que levam em consideração as dimensões ambiental, econômica, social e cultural, o Origem Sustentável foi desenvolvido de acordo com os parâmetros internacionais de ESG e conta com certificações externas do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), SGS, Intertek, Bureau Veritas e DNV.

Atualmente, estão certificadas no programa empresas como Boxprint, Caimi & Liaison, Bertex, Tintas Killing, Perfil Injetados, Fibertex, Vulcabras, Bibi, Beira Rio, Usaflex e Piccadilly. Encontram-se em processo de certificação outras gigantes da cadeia calçadista, como Cipatex, Artecola, Lev Termoplásticos, Grupo Cofrag, Branyl, Boxflex, Schutz, Ramarim, Via Marte, Redeplast, Calçados Ala e Bebecê. “A consultoria em parceria com o Sebrae irá auxiliar as empresas no caminho da sustentabilidade de acordo com todos os parâmetros exigidos pelo Origem Sustentável. Ou seja, após a consultoria as empresas estarão preparadas para os desafios impostos pelo mercado interno e internacional no que diz respeito à sustentabilidade”, diz Aline.