BRDE tem lucro líquido de R$ 266,6 milhões em 2021

No ano que registrou um recorde histórico em termos de operações de crédito, com R$ 4,1 bilhões em novos financiamentos, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) fechou 2021 com um lucro líquido de R$ 266,6 milhões. Trata-se do segundo melhor resultado nominal já alcançado pelo banco na série histórica iniciada há duas décadas, superando em 33,8% o apurado no ano anterior. Com isso, o BRDE conseguiu ampliar para 10,7% a participação nos financiamentos com recursos próprios, especialmente em apoio às pequenas empresas para a retomada da economia.

Os números constam do balanço com as demonstrações financeiras do banco, publicado nesta quarta-feira (30). "Considerando que vivemos em 2021 um cenário econômico ainda com fortes impactos da pandemia, sem dúvida alcançamos um resulto muito expressivo. Buscamos melhorar nossos processos de gestão, oferecer maior agilidade no atendimento dos clientes. O BRDE, sem dúvida, se preparou para auxiliar os diferentes setores e entender as demandas de cada um para a retomada dos investimentos", celebrou a diretora de Operações, Leany Lemos.

Assim como aumentou o percentual de financiamentos com recursos próprios, outro fator relevante para os resultados está na ampliação de fontes de recursos, com parcerias de fornecedores de crédito nacionais e internacionais. Do total contratado, 59,5% dos recursos vieram do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), seguido por aportes internacionais (15,7%), equivalente a R$ 649 milhões, com origem da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), do Banco Europeu de Investimentos (BEI) e do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF). "Isso comprova uma tendência de internacionalização do funding do BRDE, o que aproxima ainda mais o banco de projetos voltados ao agro sustentável, produção de energia renovável e das prefeituras", aponta o diretor de Planejamento, Otomar Vivian.

Leany Lemos ressaltou, também, a restruturação que o banco promoveu em 2021 na sua matriz de programas e linhas de crédito, tornando a instituição ainda mais aderente à realidade global, aos critérios ESG e a Agenda 2030. "Somos um banco comprometido com a sustentabilidade e todo esse desempenho positivo que alcançamos, na verdade, reforça nossa missão de apoiar o desenvolvimento econômico e social da região Sul", acrescentou a diretora, ela que presidiu o banco até novembro de 2021, sendo a primeira mulher a ocupar o cargo em 60 anos de história da instituição.

Entre as novidades de 2021 está o programa BRDE Empreendedoras do Sul, lançado no mês de abril com o objetivo de apoiar empresas que tenham mulheres no comando (ou com mínimo de 40% de sócias) e produtoras rurais. Agora sem limite de operação, o programa fechou o ano com a marca de R$ 43 milhões em financiamentos autorizados apenas no RS.

Além de manter a taxa de inadimplência em 0,58% sobre a carteira - entre as mais baixas de bancos de fomento do país, o balanço do BRDE traz também um novo recorde em termos de patrimônio líquido: R$ 3,4 bilhões (9,6% maior que o ano anterior). O ativo total do banco teve expansão de 3,0% em relação a 2020, encerrando o ano em R$ 17,1 bilhões.