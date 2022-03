Setor calçadista deve produzir mais de 820 milhões de pares em 2022

Com a gradual retomada no mercado interno e em especial das exportações, os calçadistas brasileiros devem produzir mais de 820 milhões de pares de calçados ao longo do ano. A projeção é da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados) e significa um incremento médio de 2,3% em relação a 2021.

Mesmo com o resultado, o setor não deve recuperar as perdas registradas com a pandemia de Covid-19, ficando mais de 8% abaixo dos níveis produtivos de 2019. Esses e outros dados da atividade serão apresentados e comentados no próximo dia 13 de abril, no já tradicional Análise de Cenários, evento digital realizado pela entidade com o objetivo de trazer informações qualificadas para o setor calçadista. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no link.

A coordenadora de Inteligência de Mercado da Abicalçados, Priscila Linck, destaca que o crescimento da produção em 2022 deve ser impulsionado pelas exportações de calçados, que no primeiro bimestre do ano somaram o envio de 27,57 milhões de pares para o exterior, gerando US$ 209,23 milhões, incrementos em volume (+40%) e em dólares (+70,8%) em relação ao mesmo intervalo do ano passado.

“Em 2022, as exportações devem seguir sendo o motor do crescimento da atividade, com reflexos na geração de empregos para atender à crescente demanda internacional, especialmente dos Estados Unidos, nosso principal destino no exterior”. Além de Priscila, participa do Análise de Cenários o professor e doutor em Economia Marcos Lélis.

Além dos dados produtivos, no evento serão detalhados os diferentes segmentos de calçados, dados da balança comercial internacional, empregos por Estado, entre outros. “Também serão apontadas as projeções de curto prazo. É um evento fundamental para acompanhar a dinâmica do setor calçadista brasileiro”, conta Priscila.

Relatório Setorial

O evento Análise de Cenários marca também o lançamento do Relatório Setorial - Indústria de Calçados, publicação desenvolvida pela Abicalçados desde 2016 que traz dados e avaliações do setor calçadista nacional.

Serviço

Análise de Cenários + Lançamento Relatório Setorial Indústria de Calçados

Data: 13/04/2022

Horário: 14 horas

Inscrições(gratuitas): https://lp.abicalcados.com.br/analise-de-cenarios-2022-1-edicao