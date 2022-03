Ouro fecha em queda, pressionado por avanço das negociações sobre a Ucrânia

O contrato mais líquido do ouro fechou em forte baixa nesta terça-feira (29), mesmo com o dólar caindo e a ponta longa dos Treasuries arrefecendo. O metal - tido como um porto seguro, sendo assim mais procurado em situações de acirramento de conflitos - foi pressionado pelas sinalizações de avanço das negociações entre Rússia e Ucrânia.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para abril recuou 1,42%, a US$ 1.912,20 por onça-troy.

Nesta terça, em dia de reunião entre Kiev e Moscou, em Istambul, na Turquia, o Ministério da Defesa russo decidiu reduzir drasticamente a atividade militar nos arredores de Kiev e Chernigov.

Além disso, o assessor presidencial da Rússia, Vladimir Medinsky, afirmou que a rodada de conversações foi construtiva.

Tanto o negociador russo quanto o ucraniano afirmaram que é possível a realização de um encontro entre os presidentes Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky.

Para o TD Securities, embora os metais preciosos tenham se mostrado resilientes, o aparente progresso nas negociações de cessar-fogo nesta manhã afetou os fluxos de refúgio.

"Há um forte indício de otimismo no ar em meio às manchetes de possíveis negociações de paz", disse Matthew Weller, chefe global de pesquisa da FOREX.com e da City Index. "Os comerciantes entenderam essa dica e estão colocando agressivamente o chamado 'comércio da paz'", completou.

*Com informações da Dow Jones Newswires