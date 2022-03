Nova rota turística do RS destaca herança lusitana e inclui cidade uruguaia como destino

A Secretaria de Turismo do Estado (Setur) lançou na sexta-feira (25) uma nova rota turística que integra, pela primeira vez, uma cidade uruguaia entre os destinos. A Rota do Império Lusitano do Sul, formada por 13 municípios gaúchos, tem como diferencial a visita a Colônia de Sacramento, um dos pontos mais procurados do país vizinho.

O novo roteiro foi apresentado durante a 36ª Feira de Negócios Turísticos (Ugart), realizada no BarraShoppingSul, em Porto Alegre, e busca oferecer aos viajantes gaúchos a primeira rota turística com características açorianas no Estado. Além do destino uruguaio, cidades gaúchas marcadas pela colonização luso-açoriana como Pelotas, Rio Grande, Mostardas e até Porto Alegre foram incluídas no roteiro.

“Hoje o mundo ganha com essa parceria, aprendendo a respeitar as diferenças entre os países. Devemos preservar o cooperativismo entre nossos irmãos uruguaios, não precisamos competir uns com os outros ou querer ser maior do que nossos vizinhos”, afirmou Ronaldo Santini, secretário de Turismo do Rio Grande do Sul.

Durante a feira, Santini e o diretor de Turismo da Intendência de Colônia, Martín de Freitas, assinaram um termo de compromisso entre os dois países, que garante o avanço do projeto binacional. Foi a primeira vez que um destino internacional firmou parceria o Rio Grande do Sul para um projeto na área turística.

"Estamos unidos com nossos irmãos gaúchos por laços de tradição, costumes e história. É uma grande oportunidade estreitar o vínculos com o Rio Grande do Sul e desenvolver atividades em conjunto. Assim, ampliamos o valor deste legado colonial que compartilhamos", destacou Freitas.

Farol de Colônia de Sacramento, no Uruguai, é outro ponto turísticos do roteiro. Foto: Anelise Zanoni/Divulgação/JC

Na ocasião, os destinos que compõem a rota apresentaram seus atrativos turísticos, as marcas da herança açoriana e pontos turísticos que podem ser inseridos nas visitas.

A ideia da rota é proporcionar aos viajantes experiências sem pressa, desbravando cada um dos destinos e tendo a oportunidade de conhecer os atrativos herdados da colonização. A proposta é para que o visitante possa se aprofundar na história e cultura dos lugares, que incluem praias, igrejas, museus, ruas históricas, paisagens e até mesmo os famosos doces de Pelotas.

Na parte uruguaia da viagem, os viajantes irão se deparar com construções antigas, ruas históricas, museus, ótima gastronomia e um roteiro com vinícolas que fazem parte dos atrativos turísticos de Colônia do Sacramento.

Cidades da Rota do Império Lusitano do Sul: