São Leopoldo abre 420 vagas para cursos gratuitos de TI nesta quarta-feira

A cidade de São Leopoldo, na Região Metropolitana de Porto Alegre, está lançando o segundo ciclo do Programa 3 mil Talentos TI nesta quarta-feira (30), às 17h, no Auditório da Unitec, na Unisinos. Na oportunidade, será apresentado o edital de inscrição com a oferta de 420 bolsas gratuitas nos cursos na área de Tecnologia da Informação (TI) para pessoas entre 15 e 39 anos de São Leopoldo.

As aulas do segundo ciclo têm previsão de início para 9 de maio. As inscrições podem ser feitas até o dia 13 de abril, pelo site www.senacrs.com.br/talentosti. As bolsas serão cedidas de acordo com a pontuação dos pré-requisitos descritos no edital, que devem ser descritas no momento da inscrição. Mais informações e critérios de seleção podem ser obtidos no site do programa ou pelo telefone (51) 3590-3060.

Mais de R$ 2 milhões serão investidos no projeto, que faz parte do Programa Inova São Léo, desenvolvido pela prefeitura de São Leopoldo, que pretende oportunizar 3 mil bolsas de estudo gratuitas até 2024. Entre as bolsas, serão dez qualificações em diversos níveis educacionais, que vão desde o programa Jovem Aprendiz até cursos profissionalizantes e de nível técnico. O programa tem como parceiro estratégico o Senac São Leopoldo, responsável por disponibilizar as capacitações.

No primeiro ciclo do Programa 3 Mil Talentos TI, lançado em setembro de 2021, foram 540 vagas para os diversos cursos na área de Tecnologia da Informação, possibilitando inclusão social e formação qualificada para o mercado de trabalho.