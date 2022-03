Claudio Teitelbaum é eleito novo presidente do Sinduscon-RS

O Sindicato das Indústrias da Construção Civil no Estado do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS) elegeu o engenheiro Claudio Teitelbaum como seu novo presidente. Representante do Escritório de Engenharia Joal Teitelbaum, o dirigente concorreu com chapa única, e assume o novo cargo no dia 2 de maio.

A nova gestão assumirá por um mandato de dois anos, que se encerrará em 2024. Teitelbaum sucederá o presidente Aquiles Dal Molin Junior, que deixa o cargo após duas gestões consecutivas à frente a entidade, entre os anos de 2017 e 2022.

Com grande vivência no Sinduscon-RS, tendo ocupado o cargo de vice-presidente em oito gestões, o novo líder sindical defende como pilares estratégicos a inovação e o fortalecimento da cadeia produtiva da construção, visando a maior competitividade e reconhecimento do setor junto aos poderes públicos e à sociedade, enquanto motor de desenvolvimento e frente ao cenário de grandes desafios da economia.