Agricultores familiares ocupam Superintendência do Mapa em Porto Alegre

As perdas causadas pela estiagem aos produtores rurais gaúchos motivaram a Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag-RS) e representantes dos 321 sindicatos filiados a ocupar, no começo da tarde desta terça-feira (29), a Superintendência do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), em Porto Alegre. O protesto, segundo a Fetag-RS, deve-se à falta de respostas dos governos federal e estadual sobre os prejuízos que a seca trouxe para o campo.

"O ato de ocupação é uma forma de pressionar os governos Federal e Estadual em relação aos pleitos prometidos há mais de um mês, quando o 10º Grito de Alerta reuniu mais de seis mil pessoas, em Ijuí, e reforçados pela ministra Teresa Cristina durante a Expodireto Cotrijal", afirma a entidade, em nota.

A Fetag-RS diz que os agricultores permanecerão ocupando o prédio da Superintendência do Mapa de forma pacífica até obterem respostas efetivas, como a publicação das resoluções e decretos que atendam as pautas encaminhadas aos governos.

A federação tem agendas marcadas durante a semana com a Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural e o governador do Estado, e com o governo federal, por meio do Ministério da Agricultura, Ministério da Economia e do Banco Central e Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

“Precisamos mais uma vez sair para a rua e agir com mais intensidade para que os governos escutem as súplicas dos agricultores. Eles estão cansados de tantas promessas e nada de ação por parte dos governos, principalmente do Federal. Não queremos mais reuniões. Queremos soluções”, afirma o presidente da Fetag-RS, Carlos Joel da Silva.