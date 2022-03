Bolsonaro decide demitir presidente da Petrobras

O presidente da Petrobras, general Joaquim Silva e Luna, recebeu nesta segunda-feira a comunicação de que deixará o comando da estatal e que será substituído por Adriano Pires.

A informação tinha sido confirmada por aliados do militar e auxiliares do Palácio do Planalto e do Ministério de Minas e Energia. No início da noite, o Palácio do Planalto confirmou a troca e anunciou a composição do novo conselho.

A demissão ocorre após uma série de desgastes com o presidente Jair Bolsonaro (PL) em razão do mega-aumento dos preços nos combustíveis promovido pela empresa. O general foi pressionado pelo próprio Bolsonaro e pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

Para ocupar seu lugar foi indicado Adriano Pires, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE). O nome dele, porém, enfrenta resistência em alas do governo, especialmente os militares de alta patente ligados ao ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que trabalharam para segurar Silva e Luna no cargo.

Na prática, as mudanças na Petrobras só devem ocorrer dentro de duas semanas, após a Assembleia Geral de Acionistas, quando o governo trocará seus representantes do conselho de administração, grupo responsável por definir o plano estratégico da companhia.

A assembleia está prevista para o próximo dia 13 e Silva e Luna precisa ser excluído do conselho pela assembleia para abrir caminho para a aprovação de Pires como novo presidente.

Segundo o comunicado do governo, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, outro nome forte para comandar a estatal, ocupará uma cadeira no conselho junto com Adriano Pires. Landim foi indicado para presidente do conselho.

Após a posse dos novos conselheiros, Pires deve ser conduzido à diretoria-executiva, assumindo o comando da empresa. Os demais integrantes do conselho indicados são: Sonia Villalobos, Luiz Henrique Caroli, Ruy Schneider, Marcio Weber, Eduardo Karrer e Carlos Eduardo Lessa Brandão.