Ouro fecha em baixa, pressionado por dólar fortalecido e com Fed no radar

O contrato mais líquido do ouro fechou em baixa nesta segunda-feira (28), em sessão na qual o mercado observa as perspectivas para a postura do Federal Reserve (Fed). Nos próximos dias, além de uma série de aparições públicas da autoridade, investidores estarão atentos à publicação do payroll dos Estados Unidos de março e do índice de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) do país. Hoje, o avanço do dólar, moeda na qual o ouro é cotado, pressionou os preços do metal.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para abril recuou 0,74%, a US$ 1.939,80 por onça-troy.

O Commerzbank atribui a queda do ouro hoje ao avanço do dólar. O banco alemão aponta que os futuros dos Fed Funds estão precificando aumentos nas taxas de juros 90 pontos base nas próximas duas reuniões do Fed. "Em nossa opinião, o preço do ouro está se mantendo impressionantemente bem nesse cenário", avalia.

Na visão do TD Securities, uma curva de juros invertida está trazendo de volta rumores de uma recessão no horizonte. "Isso ocorre no momento em que os mercados estão se preparando para que o Fed ofereça uma surpresa agressiva aos mercados, enviando um forte sinal de que os mercados estão cada vez mais precificando um Fed que está disposto a ultrapassar a taxa neutra para controlar a inflação", afirma. O banco também vê os preços do ouro "incrivelmente resilientes".