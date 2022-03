Projeção para o IPCA em 2022 sobe mais e se aproxima de 7%

A inflação oficial no País manterá a escalada, segundo projeção do Focus, relatório do Banco Central (BC). Na atualização nesta segunda-feira (28), o IPCA completa 11 semanas de elevação na projeção, ficando cada vez mais distante do teto da meta do BC. O PIB teve leve alta, chegando a 0,56%, e a Selic passou de 13% a 13,25% ao ano.

Com o impacto da disparada de preços de commodities provocada pela guerra na Ucrânia, o IPCA de 2022 passou de 6,59% para 6,86%. A estimativa estava em 5,60% um mês antes e em 5,03% há 11 semanas. O objetivo do BC para este ano é de 3,5%, com tolerância de 2,0% a 5,0%. Para 2023 - foco principal de política monetária, os avanços continuam, também se afastando do alvo central (3,25%).

Já a expectativa para o IPCA em 2023 subiu de 3,75% para 3,80%, acima do centro da meta de 3,25% (o intervalo de tolerância vai de 1,75% a 4,75% no próximo ano). A mediana era 3,51% há quatro semanas.

Considerando as alterações nos últimos cinco dias úteis, a mediana do IPCA para 2022 saltou de 6,70% para 7,10%. Para 2023, as alterações feitas nos últimos cinco dias úteis elevaram a estimativa de 3,75% para 3,90%.

Com as cotações internacionais de petróleo sob pressão, o Relatório de Mercado Focus indicou nesta segunda-feira novo aumento na projeção para os preços administrados em 2022. A mediana das previsões do mercado financeiro para o indicador passou de 5,80% para 6,03%. Em 2023, a estimativa oscilou de 4,51% para 4,52%.

Há um mês, o mercado projetava aumentos de 4,77% e de 4,18% para os preços administrados em 2022 e 2023, respectivamente. O Copom do Banco Central atualizou as projeções para os preços administrados em 2022 para 9,5% e, em 2023, para 5,9%.

O Produto Interno Bruto (PIB) de 2022 passou de 0,53% para 0,56%. Para 2023, a mediana também continuou em 1,30%, de 1,50% há quatro semanas. Para 2024, a estimativa seguiu em 2,00%, mesma projeção de quatro semanas atrás.

O Relatório de Mercado Focus mostrou ainda que a projeção para o indicador que mede a relação entre a dívida líquida do setor público e o PIB para 2022 continuou em 60,30%, ante 60,50% de um mês atrás.

Trouxe ainda manutenção na relação entre o déficit primário e o PIB deste ano, em 0,50%. Há um mês, o porcentual estava em 0,80%. Já a relação entre déficit nominal e PIB em 2022 passou de 7,55% para 7,50%, ante 8,00% de quatro semanas antes.

A expectativa para a Selic no fim deste ano inclusive aumentou de 13,00% para 13,25%. O Copom indicou a intenção de novamente elevar a Selic em 1 ponto porcentual em maio, de 11,75% para 12,75%. O colegiado pregou "serenidade" neste momento de grande volatilidade dos preços de commodities provocado pela guerra na Ucrânia. O BC ponderou que, se os choques sobre commodities se mostrarem mais persistentes ou maiores, "o Comitê estará pronto para ajustar o tamanho do ciclo de aperto monetário".