BC anuncia novo ciclo e elimina agendamento na segunda fase

O Banco Central (BC) anunciou um novo ciclo de resgate no Sistema de Valores a Receber (SVR), entre os dias 28 de março e 16 de abril, e o fim do agendamento para saque dos recursos a partir de maio, quando começa uma segunda fase de consulta e resgate dos valores. Uma atualização no sistema também poderá resultar em novos valores a receber depois de maio, esclarece a autoridade monetária. "O sistema contará com informações novas repassadas pelas instituições financeiras. Ou seja, mesmo quem já resgatou seus recursos e quem não tinha valores a receber na primeira etapa deve consultar novamente o sistema, pois os dados serão atualizados e pode haver recurso novo", diz o BC em newsletter distribuída à imprensa.