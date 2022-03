Subsídio ao gás deve ser focalizado, acreditam especialistas

Nesta sexta-feira (25), último dia de palestras do 35º Congresso da Associação Ibero-americana de Gás Liquefeito do Petróleo (AIGLP), no Rio de Janeiro, especialistas na área debateram os moldes regulatórios de subsídio do combustível. O debate ocorre cerca de quatro meses após o Governo Federal implementar o Auxílio Gás, programa para diminuir o efeito do preço do gás de cozinha sobre o orçamento das famílias de baixa renda.

Para o professor e pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Marcelo Colomer, qualquer subsídio que não tiver direcionamentos específicos pode gerar externalidades negativas em sua implementação.

“Quando a gente fala de subsídio horizontal, a gente basicamente está falando de uma política de fixação, controle de preço. Quando se tem isso, se beneficia toda a classe de consumidor, independente se é uma população pobre ou de média e alta renda, que também utiliza o Gás Liquefeito do Petróleo (GLP)”, ressalta Colomer.

Segundo ele, uma política praticada desta forma cria distorções justamente por não ser direcionada àqueles que são os mais afetados por eventuais aumento no preço do botijão de gás e por vezes precisam procurar formas alternativas para cozinhar alimentos, muitas vezes optando pelo uso de lenha, potencialmente prejudicial à saúde.

“Outra questão é a criação de uma ineficiência no próprio consumo, porque você às vezes tem os agentes econômicos optando por consumir o botijão de 13kg, que não é eficiente para o padrão de consumo dele, mas porque é subsidiado”, explicou.

Segundo o professor, a política praticada no País a partir de dezembro não se encaixaria num subsídio horizontal, pois é direcionada às famílias ligadas ao Auxílio Brasil, antigo Bolsa Família. Porém, a medida do governo federal não direciona uma parcela específica para a utilização de GLP. “Você pode usar com o que quiser”, diz Colomer.

O advogado colombiano Alejandro Villegas, especializado em direito petroleiro, explica como ocorre em seu país natal: “Na Colômbia, o subsídio ao GLP ocorre em sete províncias e está focalizado para a população mais pobre. O cilindro tem desconto de 50% para a camada mais pobre e de 40% para uma camada acima desta”, explica.

Segundo Villegas, o governo colombiano prepara também a distribuição de kits para a instalação de estrutura para o recebimento do GLP, com estufa, mangueira e regulador, que pretende tirar 5,5 milhões de pessoas do consumo de lenha para cozimento.