Chamada pública de contratação do Gasbol prejudica RS, admite ANP

Após acatar o pedido da Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul (Sulgás) para a suspensão temporária do processo da chamada pública para contratação de capacidade de transporte da empresa TBG, operadora do Gasoduto Bolívia-Brasil (Gasbol), Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) mostra que entendeu que o processo de divisão, da maneira como foi formulado, prejudicava o Rio Grande do Sul.

“A chamada pública, como estava sendo encaminhada, estava incorrendo eventualmente em prejuízo para o estado do Rio Grande do Sul, tanto que houve o pedido da Sulgás”, admitiu o diretor-geral da ANP, Rodolfo Saboia, nesta sexta-feira (25), durante o Congresso da Associação Ibero-americana de Gás Liquefeito de Petróleo (AIGLP) no Rio de Janeiro.

“Esse processo está sendo revisto para encontrarmos formas de atender todas as demandas feitas pelos estados. Por isso interrompemos o processo, reformamos o andamento de forma que seja possível encontrar soluções para essas demandas”, explicou ele.

redução acentuada dos volumes de gás natural O movimento de interrupção no chamamento foi provocado pela Sulgás após a distribuidora identificar que, segundo fontes com acesso ao procedimento, haveriaque seriam destinados ao Estado nos anos de 2024 e 2025.

Saboia não chegou a detalhar o que está sendo feito para alterar o processo nem estabeleceu uma prazo para ser retomada a chamada.

ligaria Uruguaiana a Porto Alegre e viria a ser uma alternativa energética ao gás boliviano, que voltou a ganhar força após a visita do embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Scioli. Questionado, o diretor-geral da ANP comentou brevemente sobre a possibilidade ainda incipiente de fornecimento de gás natural argentino através da construção de um gasoduto quee viria a ser uma alternativa energética ao gás boliviano, que voltou a ganhar força após a visita do embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Scioli.

“Essa é uma questão complexa, abrangente, que envolve aspectos políticos. Mas a ANP trabalha sempre com a aspiração de que todas as oportunidades devem ser contempladas na medida em que possam ser objeto de aproveitamento para solução de problemas que a gente tem. Qualquer solução que implique no desenvolvimento do nosso mercado, e também o aproveitamento de recursos de outros países, como no caso do gás da Bolívia, que já é feito, são soluções que podem ser bem-vindas”, disse Saboia.