Ouro fecha em queda, com escalada dos juros dos Treasuries em meio a Fed hawkish

O contrato futuro de ouro mais líquido fechou em queda nesta sexta-feira (25), em meio à escalada dos juros dos Treasuries diante das sinalizações de que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) pode apertar a política monetária de maneira mais agressiva.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega agendada para abril encerrou a sessão em baixa de 0,41%, a US$ 1.954,20 a onça-troy, mas subiu 1,29% na semana.

Os rendimentos dos títulos públicos americanos mantiveram trajetória ascendente hoje, de olho na guinada hawkish de dirigentes do Fed. O presidente da distrital do BC dos Estados Unidos em Nova York, John Williams, por exemplo, não descartou a possibilidade de o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) realizar aumentos de 50 pontos-base nas próximas reuniões.

Segundo o analista Michael Hewson, da CMC Markets, o movimento na renda fixa não impediu o metal precioso de registrar recuperação ao longo da semana. Normalmente, rendimentos mais altos tendem a pressionar o ouro, uma vez que ambos competem como reserva de segurança e a commodity não rende juros. Hoje, essa relação voltou ao acontecer.

Banco da Rússia informou, pela manhã, que irá comprar ouro No noticiário do setor, ode instituições de crédito do país a partir da próxima semana, como tentativa de equilibrar oferta e demanda, após as sanções internacionais sobre as reservas nacionais do ativo.

*Com informações da Dow Jones Newswires