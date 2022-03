Leite destina recursos estaduais para obras federais na BR-116 e BR-290

O governo do Rio Grande do Sul vai investir R$ 490,2 milhões em obras federais na BR-116 e BR-290. Anunciado pelo governador Eduardo Leite nesta sexta-feira (25), no Palácio Piratini, o remanejamento orçamentário foi decidido em acordo cooperativo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

Ao lado do superintendente regional do Dnit, Hiratan Pinheiro da Silva, o executivo gaúcho afirmou que o objetivo do aporte é dar fôlego às obras em execução nas rodovias federais do Estado. Segundo Leite, a demora na conclusão dos trabalhos traz prejuízo para o Estado.

“Cada meia ou uma hora que a gente tem de pessoas trancadas na região metropolitana no trânsito é perda produtividade”, destacou o governador. “Se manter o que o governo federal tinha de capacidade de aportes na BR-116, por exemplo, levaria, certamente, mais de seis anos para concluir. Nós podemos ver que poderia gerar perdas econômicas para o Estado”.

Caso seja aprovado pela Assembleia Legislativa (AL), após encaminhamento do projeto de lei pelo governo, o aporte de recursos vai beneficiar a duplicação das duas rodovias federais e melhorias operacionais na BR-116, nos trechos norte e sul.

Pinheiro da Silva ressalta que não há repasse de recursos ao departamento. Ele explicou:

“No contrato, o governo do Estado vai entrar como parceiro da operação. Não vai ser feito repasse ao governo federal”, disse o superintendente. Ele frisa que o Rio Grande do Sul pagará diretamente pelos serviços.

“O Dnit e o governo federal têm os seus investimentos do Estado do Rio Grande do Sul — o orçamento deste ano ao Dnit é de R$ 200 milhões. Esse investimento é importante. O que o Estado está fazendo é dar um fôlego extra para que essas obras possam ir além”, complementa Leite.

A execução e fiscalização das obras nas rodovias federais é de responsabilidade do Dnit. O governo gaúcho entra como parceiro orçamentário, com recursos viabilizados diretamente pelo Tesouro do Estado — que também deve acompanhar o processo, de acordo com o governador.