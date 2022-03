Estado assina memorando de entendimento para produção de hidrogênio verde com Enerfín do Brasil

O governo do Estado e a empresa Enerfín do Brasil, do grupo espanhol Elecnor/Enerfín (proprietário do parque eólico de Osório), assinaram nesta quinta-feira (24), no Palácio Piratini, um memorando de entendimento para desenvolvimento de potencial projeto de hidrogênio verde no Rio Grande do Sul. É o segundo documento com este objetivo firmado pelo governo gaúcho (em dezembro do ano passado, foi fechada a parceria com a empresa White Martins).

“É uma grande oportunidade para o Estado. Estamos mobilizando todas as forças do governo para liderar e construir condições para que o Rio Grande do Sul tenha essa vocação alavancada”, ressalta o governador Eduardo Leite. O texto do memorando define como metas, além do desenvolvimento de potencial projeto de hidrogênio verde no Rio Grande do Sul, a identificação de oportunidades para a implantação de empreendimento no porto do Rio Grande e viabilizar cooperação e sinergias entre as partes para identificar eventuais entraves regulatórios e fiscais à iniciativa. Não foram detalhados ainda investimentos ou capacidade da possível planta de produção.

O hidrogênio é considerado uma importante fonte energética, mas, como ele não ocorre isolado na natureza, um dos processos para sua obtenção é a eletrólise da água (separando o hidrogênio do oxigênio, através da eletricidade). Ao se obter o hidrogênio puro, é possível aproveitá-lo para ações como armazenar e gerar energia por meio de células de combustível (em veículos de pequeno, médio e grande porte, como automóveis e caminhões), assim como pode servir de insumo para a produção siderúrgica, química, petroquímica, agrícola, alimentícia e de bebidas e para aquecimento de edificações.

Apesar de ser uma das melhores opções para diminuir as emissões de CO2 no planeta, principalmente substituindo os combustíveis fósseis veiculares, o título de “verde” para o hidrogênio produzido depende do tipo de geração de energia utilizada para separá-lo. Se forem usadas fontes renováveis, como a solar e a eólica, maior será a contribuição do processo para o cenário ambiental. O hidrogênio também pode ser alcançado por outras origens, como o gás natural, contudo, nesse caso, ele é considerado como “cinza”.

O governo do Estado pretende contratar em abril uma consultoria para realizar um diagnóstico do potencial de mercado do hidrogênio no Rio Grande do Sul. Esse trabalho deve ser concluído ainda neste ano. A utilização de hidrogênio verde está de acordo com o compromisso assumido pelo Rio Grande do Sul de neutralizar as emissões de carbono no Estado em 50% até 2030, meta aceita também pelo Brasil no Acordo de Paris.

O diretor de novos negócios da Enerfín para a América Latina, Marco Antônio Morales, destacou a confiança na parceria e no potencial do Estado para desenvolver a iniciativa. “Queremos implantar aqui esse projeto por todas as possibilidades de consumo interno e de exportação”, disse. O local visto como uma opção para receber o empreendimento é o porto do Rio Grande.

O município da Metade Sul possui o maior distrito industrial do Estado, com 2.580 hectares, retroáreas disponíveis e posição logística privilegiada. “Temos uma estratégia bem consolidada para transformar nosso porto em um ponto de partida para esse projeto”, frisa o secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos.