Petróleo fecha em queda, de olho na Ucrânia e sem sanções pela UE à energia russa

Os contratos futuros do petróleo fecharam em queda de 2% nesta quinta-feira (24), enquanto investidores acompanham notícias sobre a guerra na Ucrânia. As esperadas sanções pela União Europeia contra o petróleo e o gás russo não se concretizaram até o momento. As negociações sobre acorno nuclear do Irã também seguem no radar.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o barril do petróleo WTI para maio caiu 2,25% (US$ 2,59), a US$ 112,34, enquanto o do Brent para o mesmo mês cedeu 2,08% (US$ 2,45), a US$ 115,30, na Intercontinental Exchange (ICE), a US$ 121,60.

Hoje, autoridades da Organização de Países Exportadores de Petróleo (Opep) expressaram preocupação ao Financial Times com uma possível proibição de importação de petróleo pela União Europeia. Segundo fontes, a organização já sinalizou à Bruxelas seu incômodo. Analista da Oanda, Edward Moya diz que, depois das reuniões do G7, Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e líderes da UE, os operadores já não esperam que a energia russa sofra sanções tão cedo. Para o economista, membros doa Otan ainda levarão "algum tempo" até impor medidas restritivas.

Em comunicado, após cúpula de líderes, o G7 disse estar trabalhando para reduzir a dependência dos países em relação à energia russa. O grupo garantiu criar alternativas energéticas sustentáveis e apoiar outros países, mas não detalhou medidas a serem adotadas.