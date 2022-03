Sicredi financiou R$ 1 bilhão para geração de energia solar no Rio Grande do Sul em 2021

O Sistema de Crédito Cooperativo (Sicredi) financiou o valor de R$ 1 bilhão em projetos de geração de energia solar no Rio Grande do Sul ao longo do ano de 2021. O montante é superior ao registrado em 2020, quando a instituição financiou o valor total de R$ 627 milhões. De acordo com a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), a energia solar produzida no Brasil representa hoje 2,4% da matriz elétrica nacional.

“A procura por este tipo de energia cresceu no país, e no Rio Grande do Sul não foi diferente. Atento a essa demanda, o Sicredi reforça seu compromisso em atender às necessidades dos associados, fomentando o desenvolvimento sustentável ao disponibilizar produtos e serviços que possam contribuir para melhorar a qualidade de vida de toda a sociedade”, destaca o presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port.

O Brasil registrou, em 2021, crescimento significativo na produção de energia solar, conforme assegura a Agência Nacional de Energia Elétrica. Dentro deste cenário, somente no Rio Grande do Sul, de acordo com levantamento da Aneel, mais de 56 mil novas unidades de geração fotovoltaica foram instaladas no ano passado. Destas, 22 mil foram adquiridas com linhas de crédito oferecidas pelo Sicredi, informa a empresa.

No ranking brasileiro de potência instalada, o Rio Grande do Sul ocupa atualmente a terceira posição, atrás de Minas Gerais e São Paulo. “A presença do Sicredi em 95% do território gaúcho demonstra nosso interesse em levar o desenvolvimento sustentável a todos os municípios, por meio de soluções financeiras que agreguem valor à vida e aos negócios dos associados. É neste sentido que a posição de destaque do Estado na produção de energia solar nos orgulha, porque coloca o Sicredi como parte fundamental neste processo”, conclui Port.