Ouro fecha em alta, de olho em guerra na Ucrânia e de juros dos Treasuries

O contrato do ouro subiu no mercado futuro nesta quarta-feira (23). No radar das mesas de operação, seguem as notícias sobre a guerra na Ucrânia e incerteza sobre o impacto no cenário econômico. A queda dos juros dos Treasuries nesta sessão, seguida das máximas em três anos na terça-feira (22), também são monitoradas.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para abril subiu 0,82%, a US$ 1.937,30 por onça-troy.

Comentários de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) considerados mais hawkish têm feito o mercado reprecificar as altas de juros pelo banco central americano e considerar um aperto monetário mais apertado neste ano.

O Commerzbank, em relatório, afirma que o recente avanço nos juros dos Treasuries tem feito o ouro menos atrativo entre os investimentos entendidos como mais seguro.

"Em vista do último aumento nos juros, o ouro está aguentando bastante bem, em nossa opinião", afirma o banco alemão. Uma queda ainda maior nos preços provavelmente está sendo prevenida graças às movimentações de investidores no ETF, opina o analista Daniel Briesemann.

Analista de mercado da Kinesis Money, Rupert Rowling pontua que o Fed destacou uma série de altas de juros planejada ao longo do ano, o que deve fazer com que o ouro enfrente um ambiente macroeconômico cada vez menos favorável. "Ainda assim, um fator que pode segurar essa escalada ainda maior nos preços é a guerra na Ucrânia", disse.

Nesta quarta, o principal negociador de Kiev, Mykhaylo Podolyak, disse a repórteres que está enfrentando "dificuldades significativas" nas negociações com a Rússia, desde que Moscou acusou Washington de atrapalhar seus esforços de paz.

*Com informações da Dow Jones Newswires