Após falência, terreno de fábrica de chocolates de Gramado vai a leilão

O terreno onde ficava a antiga Chocolates do Parke, de Gramado, foi a leilão nesta semana. A fábrica de chocolates, que teve falência decretada em 2020, é avaliada em R$ 15.400.000,00 — segundo execução fiscal da 4ª Vara Federal de Caxias do Sul.

O primeiro leilão começou na segunda-feira (21), com fechamento previsto para esta sexta (25), quando começa o segundo leilão. O lance inicial é de R$ 7.700.000,00 - até a manhã desta quarta-feira (23), nenhuma oferta foi registrada.

Localizado na Estrada Antiga da Moreira (nº 141), em Várzea Grande, o lote tem área superficial de 49.012 m². O prédio que abrigava as operações da Parke Chocolates, de 8.400m², é dividido em três pavilhões — dois com 3.000 m² e outro com 2.400 m², de acordo com o