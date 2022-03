Ouro fecha em baixa, com avanço de juros dos Treasuries e de olho no Fed

O contrato mais líquido do ouro fechou em baixa nesta terça-feira (22) em sessão na qual o metal é pressionado pelo avanço dos rendimentos dos Treasuries. Os juros subiram na medida em que autoridades do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) sinalizaram para altas mais agressivas nas taxas durante as próximas reuniões da autoridade. Além disso, o apetite por risco, que impulsiona os mercados acionários nesta sessão, limita a busca do ouro como porto seguro.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para abril recuou 0,41%, a US$ 1.921,50 por onça-troy.

Nesta terça, a voz mais hawkish dentro do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC), o presidente da distrital de St. Louis, James Bullard, defendeu que o Fed promova altas de 50 pontos-base no juro básico ao longo do ano.

À Bloomberg TV, ele afirmou que o BC dos EUA precisa ajustar o foco para combater a inflação. Na segunda, o presidente do Fed, Jerome Powell, já havia evitado descartar um arrocho mais duro.

Para Edward Moya, analista da Oanda, o avanço das ações amorteceu completamente a demanda por portos seguros. Em sua visão, o ouro parece "estar nas cordas" com os rendimentos crescentes dos Treasuries, aumento nos riscos de estagflação e se aproximando de um potencial momento crucial na resposta do Ocidente na guerra da Ucrânia.

Moya projeta que o metal deve ter um suporte antes do nível de US$ 1900, mas se isso quebrar, o momento de baixa pode "ficar feio rapidamente". Por sua vez, o analista espera que ouro deve se estabilizar em breve, pois esta recuperação do mercado de ações deve perder força.