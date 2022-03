Consumo de energia elétrica dos gaúchos sobe 4% em fevereiro

O consumo de energia elétrica no Rio Grande do Sul cresceu 4% em fevereiro deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Já o Brasil registrou uma pequena alta de 1%, segundo informações preliminares do Boletim InfoMercado Quinzenal da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). O país demandou 68.430 MW médios.

O volume total foi impactado pela maior participação do mercado livre, que fornece energia para a indústria e grandes empresas. O segmento demandou 23.496 MW médios, montante 4,7% maior na comparação anual. No mercado regulado, que atende a pequenas e médias empresas e comércios e os consumidores residenciais, foram consumidos 44.934 MW médios, redução de 1%.

A CCEE também monitora o consumo em 15 áreas da economia que compram energia no mercado livre. Desconsiderando a migração de cargas, as maiores altas foram registradas nos setores de serviços (14%), madeira, papel e celulose (8,1%) e químicos (5,9%). Os segmentos que mais recuaram na demanda são a indústria têxtil (-5,4%), bebidas (-4,8%) e extração de minerais metálicos (-4,1%).

Na análise regional, Tocantins e Mato Grosso do Sul registraram as maiores altas em fevereiro, ambos com avanço de 8% em relação ao mesmo período do ano passado, seguidos por Mato Grosso, com 7%. As maiores baixas foram registradas pela CCEE no Rio Grande do Norte (-4%) e nos estados de Minas Gerais, Pará e Rio de Janeiro, cada um com redução de 2%.

Pelo segundo mês consecutivo, as hidrelétricas aumentaram sua representatividade na geração de energia, entregando ao Sistema Interligado Nacional 6,1% mais energia em relação ao mesmo período do ano passado, resultado do cenário hidrológico relativamente mais favorável nos últimos meses. A situação refletiu em uma menor necessidade das térmicas, que recuaram 35% no comparativo anual. O cenário positivo para geração solar e eólica resultou em aumentos de 99,4% e 25,8%, respectivamente.