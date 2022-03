IPCA para 2022 sobe de 6,45% para 6,59%, projeta Focus

A mediana para o IPCA, índice de inflação oficial, de 2022 completou dez semanas em disparada no Relatório de Mercado Focus desta segunda-feira (21) e reforça um novo ano de descumprimento da meta. Para 2023, foco principal de política monetária, os avanços também continuam, se distanciando do alvo central (3,25%).

Com o impacto da disparada de preços de commodities provocada pela guerra na Ucrânia, a projeção para o IPCA de 2022 passou de 6,45% para 6,59%. A estimativa estava em 5,56% um mês antes e em 5,03% há dez semanas.

O objetivo a ser perseguido pelo Banco Central este ano é de 3,50%, com tolerância de 2,0% a 5,0%. Já a expectativa para o IPCA em 2023 subiu de 3,70% para 3,75%, acima do centro da meta (3,25%, banda de 1,75% a 4,75%). A mediana era de 3,50% há quatro semanas.

Considerando as alterações nos últimos cinco dias úteis, a mediana para 2022 também subiu, de 6,54% para 6,70%. Para 2023, as alterações feitas nos últimos cinco dias úteis elevaram a estimativa mediana de 3,72% para 3,75%.

A mediana geral para 2024 ficou estável em 3,15%, enquanto a projeção para 2025 continuou em 3,00%. Há quatro semanas, as projeções eram de 3,09% e 3,00%, respectivamente. A meta para 2024 é de 3,00%, com margem de 1,5 ponto porcentual (de 1,5% para 4,5%). Para 2025, por sua vez, a meta ainda não foi definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).

No comunicado do Comitê de Política Monetária (Copom) da semana passada, o BC atualizou suas projeções para a inflação com estimativas de 7,1% em 2022 e 3,4% em 2023. Diante da volatilidade no mercado de petróleo causado pelo conflito no Leste Europeu, o colegiado ainda criou um cenário alternativo, com maior probabilidade, em que as previsões estariam em 6,3% e 3,1%, respectivamente. O colegiado elevou a Selic em 1,0 ponto porcentual, para 11,75% ao ano.

Outros meses

Os economistas do mercado financeiro elevaram a previsão para o IPCA em março deste ano de alta de 0,90% para 0,99%, conforme o Relatório de Mercado Focus. Um mês antes, o porcentual projetado era de 0,54%.

Para abril, a projeção no Focus passou de alta de 0,80% para 0,88%, de 0,54% há quatro semanas. No sentido oposto, a estimativa para maio passou de deflação de 0,19% para 0,20%. Há um mês, estava em alta em 0,07%

A inflação suavizada para os próximos 12 meses passou de alta de 5,67% para 5,73% de uma semana para outra - há um mês, estava em 5,27%.

PIB

O Relatório de Mercado Focus também trouxe leve alteração na previsão mediana para a expansão do Produto Interno Bruto (PIB) de 2022, que passou de 0,49% para 0,50%. Há um mês, a estimativa era de 0,30%. Considerando apenas as respostas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa para o PIB no fim de 2022 passou de 0,52% para 0,53%.

Para 2023, a mediana variou de 1,43% para 1,30%, de 1,50% há quatro semanas. Para 2024, a estimativa seguiu em 2,00%, mesma projeção de quatro semanas atrás. O Relatório Focus ainda trouxe a mediana para 2025, que também continuou em 2,00%. Há um mês, a estimativa de crescimento do PIB em 2025 já era de 2,00%.

O Relatório de Mercado Focus também mostrou que a projeção para o indicador que mede a relação entre a dívida líquida do setor público e o PIB para 2022 passou de 60,50% para 60,30%, ante 60,90% de um mês atrás.

O relatório trouxe ainda alteração na relação entre o déficit primário e o PIB deste ano, de 0,70% para 0,50%. Há um mês, o porcentual estava em 0,88%. Já a relação entre déficit nominal e PIB em 2022 passou de 8,00% para 7,55%, ante 8,00% de quatro semanas antes.

Em relação a 2023, a estimativa para a dívida líquida em relação ao PIB passou de 64,00% para 63,55%, de 64,00% há um mês. A mediana para o déficit primário continuou em 0,50% do PIB e para o rombo nominal passou de 7,10% para 7,15%. Os porcentuais eram de 0,50% e 7,15%, respectivamente, há quatro semanas.

O resultado primário reflete o saldo entre receitas e despesas do governo, antes do pagamento dos juros da dívida pública. Já o resultado nominal reflete o saldo já após as despesas com juros.

Déficit em c/c

Os economistas do mercado financeiro mantiveram a projeção de déficit em conta corrente do balanço de pagamentos em 2022 em US$ 20,60 bilhões, de US$ 22,54 bilhões de um mês atrás, segundo a pesquisa Focus. Em 2023, a expectativa para o rombo em conta corrente passou de US$ 33,37 bilhões para US$ 33,70 bilhões. Há um mês, era de US$ 33,37 bilhões.

Para os analistas consultados semanalmente pelo BC, o ingresso de Investimento Direto no País (IDP) será suficiente para cobrir o resultado deficitário nesses anos. A mediana das previsões para o IDP em 2022 oscilou de US$ 59,04 bilhões para US$ 59,07 bilhões, ante US$ 60,00 bilhões de um mês atrás. Para 2023, passou de US$ 69,18 bilhões para US$ 69,50 bilhões, frente a US$ 70,00 bilhões de quatro semanas antes.

No caso da balança comercial em 2022, a estimativa de superávit variou de US$ 63,50 bilhões para US$ 64,50 bilhões, de US$ 63,53 bilhões de um mês atrás. Para 2023, permaneceu em US$ 51,00 bilhões, ante US$ 52,80 bilhões de quatro semanas antes.

Selic

Após a reunião da semana passada do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, os economistas do mercado financeiro elevaram a projeção para a alta da taxa básica de juros neste ano. A estimativa subiu de 12,75% para 13,00% ao ano no fim de 2022. Há um mês, era de 12,25%. Considerando apenas as respostas nos últimos cinco dias úteis, a expectativa para a Selic no fim deste ano continuou em 13,00%.

No encontro da semana passada, o BC indicou a intenção de novamente elevar a Selic em 1 ponto porcentual em maio, de 11,75% para 12,75%. O colegiado pregou "serenidade" neste momento de grande volatilidade dos preços de commodities provocado pela guerra na Ucrânia.

Segundo o BC, "as atuais projeções indicam que o ciclo de juros nos cenários avaliados é suficiente para a convergência da inflação para patamar em torno da meta ao longo do horizonte relevante."

O colegiado ponderou que se os choques sobre commodities se mostrarem mais persistentes ou maiores, "o Comitê estará pronto para ajustar o tamanho do ciclo de aperto monetário". "O Comitê enfatiza que irá perseverar em sua estratégia até que se consolide não apenas o processo de desinflação como também a ancoragem das expectativas em torno de suas metas", disse o colegiado, no comunicado.

Os economistas ainda acreditam que a taxa Selic deve ficar em um nível mais elevado por um período mais longo. A estimativa do Focus para a taxa Selic no fim de 2023 avançou de 8,75% para 9,00%, ante 8,00% há quatro semanas. Para 2024, permaneceu em 7,50%, ante 7,38% de um mês atrás. Já a previsão para o fim de 2025 continuou em 7,00%, repetindo a taxa de quatro semanas atrás.

Câmbio

O Banco Central também trouxe manutenção no cenário da moeda norte-americana em 2022. A estimativa para o câmbio este ano continuou em R$ 5,30, ante R$ 5,50 de quatro semanas atrás. Para 2023, oscilou de R$ 5,21 para R$ 5,22, ante R$ 5,36 de um mês antes. A projeção anual de câmbio publicada no Focus é calculada com base na média para a taxa no mês de dezembro, e não mais no valor projetado para o último dia útil de cada ano, como era até 2020. Com isso, o BC espera trazer maior precisão para as projeções cambiais do mercado financeiro.

Devido à operação-padrão dos servidores do Banco Central, o relatório da Focus ainda não foi publicado pela instituição. Todos os resultados foram extraídos da consulta ao Sistema Expectativas de Mercado do BC.