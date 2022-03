Bolsas da Ásia fecham sem direção única, após China deixar juros inalterados

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta segunda-feira (21) após a China deixar suas principais taxas de juros inalteradas pelo segundo mês consecutivo e Wall Street acumular fortes ganhos na última semana na esteira do primeiro aumento de juros em anos nos EUA.

Na China continental, os mercados ficaram no azul, ampliando uma recuperação que começou na semana passada e impulsionados por ações de farmacêuticas que receberam licença para desenvolver genéricos de um tratamento oral para Covid-19 da Pfizer. O Xangai Composto teve alta marginal de 0,08%, a 3.253,69 pontos, enquanto o Shenzhen Composto avançou 0,73%, a 2.160,54 pontos.

Embora a China tenha prometido dar mais estímulos à economia na semana passada, num momento em que o gigante asiático enfrenta um novo surto de Covid-19, o banco central local não alterou suas taxas de juros de referência pelo segundo mês seguido. A chamada LPR de um ano permaneceu em 3,70% e a LPR para empréstimos de cinco anos ou mais longos ficou em 4,60%.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng caiu 0,89% em Hong Kong, a 21.221,34 pontos, e o sul-coreano Kospi recuou 0,77% em Seul, a 2.686,05 pontos, interrompendo uma sequência de três sessões positivas, enquanto o Taiex se valorizou 0,59% em Taiwan, a 17.560,36 pontos. No Japão, a Bolsa de Tóquio não operou hoje em função de um feriado.

O desempenho misto na região asiática veio também após as bolsas de Nova York acumularem fortes ganhos na última semana, os maiores em 16 meses, aparentemente em reação a esforços do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) de combater o salto da inflação americana. Na quarta-feira (16), o Fed elevou seu juro básico pela primeira vez desde 2018 e sinalizou que outros seis aumentos virão ao longo do ano.

Investidores na Ásia também continuam monitorando negociações de paz entre Rússia e Ucrânia, que ainda não apresentaram avanços concretos.

Na Oceania, a bolsa australiana teve perdas hoje, lideradas por ações dos setores industrial e de saúde. O S&P/ASX 200 caiu 0,22% em Sydney, a 7.278,50 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires e da Associated Press.