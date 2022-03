Prefeitura de Porto Alegre faz chamamento público para serviço de compartilhamento de bicicletas

A prefeitura de Porto Alegre reabriu o chamamento público para credenciamento de empresas para exploração, instalação, manutenção e operação do serviço de compartilhamento de bicicletas.

Os interessados poderão enviar eletronicamente a documentação para a Unidade Permanente de Licitações da Diretoria de Licitações e Contratos (UPL-DLC) da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio, através do e-mail [email protected] até às 18h do dia 14 de abril.

Além das bicicletas convencionais já disponibilizadas, a Capital deverá contar ainda com bicicletas elétricas e infantis. "Esse modelo possibilitará que mais empresas possam oferecer os serviços à população, ampliando a oferta e trazendo opções mais modernas aos usuários deste modo de transporte", destaca o secretário de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior.

Os usuários que se credenciarem terão permissão de uso serão pelo período de 12 meses com possibilidade de renovação anual. O sistema deverá operar todos os dias da semana, de forma ininterrupta, no horário compreendido, no mínimo, entre as 6h e 22h.