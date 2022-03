Digitalização dos negócios é caminho sem volta, aponta pesquisa do Sebrae-RS

Maioria dos empreendedores espera aumentar faturamento nos próximos meses

A pesquisa do Sebrae/RS também aponta que a maioria dos entrevistados se encontra confiante em relação ao futuro do próximo de seu negócio. Segundo os dados, 76% dos empreendedores esperam aumentar o seu faturamento nos próximos seis meses, e 61% deste grupo acredita que o aumento será superior a 30%.

“Os dados apontam que 76% esperam aumentar o faturamento nos próximos 6 meses, e 62% estão confiantes na melhoria do seu ramo de atividade como um todo. Os empreendedores ainda apostam em uma maior recuperação econômica com um recuo maior da pandemia nos próximos meses, esperando também que a economia nacional e o mercado internacional se estabilizem o mais rápido possível”, comenta André Vanoni de Godoy.

O diretor do Sebrae/RS também aponta como ponto positivo o fato de que apenas a minoria dos empreendedores deverá pedir financiamento no futuro próximo, com 33% dos entrevistados respondendo que essa possibilidade não está no planejamento. “A pesquisa mostra que 67% dos empreendedores não vão buscar financiamento nos próximos 6 meses, o que é extremamente positivo, pois revela que as empresas estão suficientemente capitalizadas mesmo neste momento instável”, destaca.

“Dentro dos 33% dos empreendedores que vão buscar financiamento, 61% vão buscar valores para capital de giro e 40% para novas máquinas e equipamentos, que servem para impulsionar ou ampliar o funcionamento do negócio. Somente 26% deste grupo vai buscar valores para pagar dívidas”, complementa.

Godoy ainda chamou atenção para que os empreendedores se preparem para enfrentar possíveis instabilidades econômicas nos próximos meses, levando em conta a situação econômica do Brasil, o ano eleitoral, o preço do dólar e até a guerra na Ucrânia.

“Os impactos da guerra interferem a nível mundial, no custo das matérias-primas, no preço do combustível, e não há como dissociar o que acontece no mundo da atividade econômica no Rio Grande do Sul. Independentemente de qualquer cenário, os empreendedores têm que estar atentos, devendo priorizar ter uma reserva de caixa para atravessar possíveis períodos de instabilidade”, alerta.