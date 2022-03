Nova reunião no Ministério Público vai cobrar urgência na melhoria do atendimento da CEEE Equatorial

Será nesta segunda-feira (21) a nova reunião do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) com a concessionária de energia elétrica CEE Equatorial e a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs). O encontro acontece, às 9h30min, na sede do MPRS, em Porto Alegre (Av. Aureliano de Figueiredo Pinto, 80 - Auditório Mondercil, 3º andar). Na pauta, a demora da concessionária de energia para dar respostas efetivas aos consumidores.

O presidente da Comissão de Segurança e Serviços Públicos da Assembleia Legislativa, Edegar Pretto, solicitou a nova audiência com o procurador-geral de Justiça, Marcelo Dornelles, depois que a concessionária deixou milhares de clientes sem luz por vários dias consecutivos, em diversas regiões do Estado, após os temporais que ocorreram nos dias 6 e 7 de março.

Esta é a terceira vez que Pretto vai ao Ministério Público tratar do assunto. As primeiras reuniões solicitadas pelo parlamentar foram nos meses de janeiro e fevereiro por conta do desabastecimento, por longo período, em municípios do Vale do Taquari, na área de concessão da RGE, o que gerou perda na produção de leite e de animais, em diversas propriedades. O caso ganhou repercussão após uma produtora jogar um balde de leite azedo na porta de um estabelecimento da empresa, em Lajeado.

“Eu fui visitar agricultores do Vale do Taquari por conta da grave estiagem e chegando lá fui surpreendido por outra situação gravíssima, além da falta de água também faltava luz. Um quadro desesperador. E dessa vez foi ainda mais grave a situação, porque diversas regiões ficaram desabastecidas ao mesmo tempo, o que demonstra o despreparo da concessionária”, enfatiza Pretto. Para o presidente da comissão, o consumidor não pode ficar nessa angústia a cada chuva que vier. É preciso garantir que sejam preservados os direitos dos cidadãos, que moram nas áreas de abrangência da empresa.