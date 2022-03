Bolsas da Ásia fecham na maioria em alta, após 3º dia de rali em Wall Street

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta sexta-feira (18) seguindo Wall Street, que ontem estendeu seu rali para o terceiro dia consecutivo, e após o Banco do Japão (BoJ) descartar um possível aumento de juros, apesar de pressões inflacionárias.

O índice Nikkei subiu 0,65% em Tóquio hoje, a 26.827,43 pontos, após o BoJ deixar sua política monetária inalterada e seu presidente, Haruhiko Kuroda, dizer que não há necessidade de elevar juros para controlar a inflação gerada pelo salto dos preços de energia em meio à guerra russo-ucraniana.

Em outras partes da Ásia, o sul-coreano Kospi avançou 0,46% em Seul, a 2.707,02 pontos, e o Taiex registrou alta marginal de 0,05% em Taiwan, a 17.456,52 pontos, enquanto o Hang Seng caiu 0,41% Hong Kong, a 21.412,40 pontos, depois de acumular robustos ganhos nos dois pregões anteriores em reação a uma promessa do governo chinês de apoiar os mercados de capitais e setor imobiliário.

Na China continental, os mercados ampliaram a valorização recente, sustentados pela perspectiva de mais estímulos de Pequim e seguindo o tom positivo de Wall Street. O Xangai Composto subiu 1,12%, a 3.251,07 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,56%, a 2.144,90 pontos.

Na quinta-feira, as bolsas de Nova York subiram com força pelo terceiro pregão seguido, em parte repercutindo a decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), que veio basicamente em linha com as expectativas. Na quarta-feira (16), o Fed elevou juros pela primeira vez desde 2018.

Há expectativas na Ásia para uma conversa que os presidentes dos EUA, Joe Biden, e da China, Xi Jinping, deverão ter nesta sexta sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia e outros assuntos.

Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no azul hoje, com alta de 0,60% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 7.294,40 pontos. (Com agências internacionais).