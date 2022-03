Empresas têm novo prazo para apresentarem documentação ao programa Juro Zero RS

programa Juro Zero RS, As empresas que solicitaram o empréstimo com juros subsidiados pelo governo estadual, por meio dodeverão apresentar a documentação exigida pelos bancos em até 72 horas após a solicitação, ou poderão ser redirecionadas ao final da fila de espera.

Isso é o que determina a Instrução Normativa nº 02/2022, publicada no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (17). Segundo a Secretaria Estadual do Desenvolvimento Econômico, a decisão leva em conta o atraso na entrega de documentos que vinha ocorrendo em alguns casos após a solicitação, trancando o andamento do programa. Cerca de R$ 15 milhões a mais já poderiam ter sido depositados para os tomadores de crédito, mas aguardam regularizações de pendências contratuais.

Nas operações coordenadas pelo Badesul, 250 empresas encontram-se nesta situação. “Colocamos este prazo porque um dos problemas que estava ocorrendo era em relação a empresas que recebem o retorno positivo da participação no programa, mas que demoram para apresentar a documentação necessária para os bancos. Assim o recurso que já tinha sido separado para aquela empresa tranca, e as outras ficam na fila em espera”, afirma Roger Pozzi, diretor técnico da Secretaria.

As empresas solicitantes do Juro Zero RS precisam apresentar documentos que comprovem situação fiscal regular e capacidade de endividamento. Esta análise é feita pelos bancos operadores do programa, que prosseguem com a liberação do recurso.

Ainda segundo a secretaria, foram disponibilizados R$ 100 milhões pelo governo para subsidiar financiamentos, que podem movimentar um montante de R$ 500 milhões em crédito injetado na economia gaúcha. Em 35 dias de operações do programa, mais de 16 mil empresas solicitaram o recurso.