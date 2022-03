Feirão de Empregos encerra com cerca de 2,6 mil pessoas atendidas em Porto Alegre

O último dia do Feirão de Empregos 250 anos de Porto Alegre aconteceu nesta quinta-feira (17), na unidade do Sine municipal, localizado na avenida Sepúlveda, no Centro Histórico. Em três dias de evento, cerca de 2,6 mil pessoas foram atendidas no local e 818 fichas foram entregues.

O feirão ofereceu cerca de 1,3 mil vagas em mais de 20 empresas, que realizaram as entrevistas no local. Segundo a prefeitura da Capital, a equipe fará um balanço das vagas que restaram para a próxima semana e o local não abrirá ao público nesta sexta-feira (18).

O evento também ofereceu orientações sobre o programa Mais Crédito com a participação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Além disso, a Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) participou com as equipes dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas) com orientações sobre o Cadastro Único (CadÚnico) e outros benefícios.

O programa Feirão de Empregos é realizado mensalmente pelo Sine. “Estamos muito satisfeitos em ter ajudado várias pessoas neste cenário no qual o mercado de trabalho começa a reaquecer após a pandemia. Agradecemos os parceiros que nos ajudaram nos atendimentos com o Sine Móvel. Este foi o primeiro feirão do ano e seguiremos com nosso calendário”, destacou o diretor do Sine, Adriano Weimann.

Calendário do Feirão de Empregos: