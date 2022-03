Sescon-RS elege novo presidente e diretoria para a gestão 2022-2024

Nesta quinta-feira (17), o empresário contábil Flávio Duarte Ribeiro Júnior foi eleito presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, Assessoramento, Perícias Informações e Pesquisas do Estado do Rio Grande do Sul (Sescon-RS) para a gestão 2022-2024. Até então vice-presidente financeiro da entidade, ele substitui Célio Levandovski no cargo.