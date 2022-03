Ouro sobe de olho em guerra na Ucrânia e apesar de Fed 'hawkish'

O contrato futuro do ouro subiu nesta quinta-feira (17), interrompendo uma sequência de quatro fechamentos no vermelho. De olho na incerteza provocada pela guerra na Ucrânia, investidores buscam o metal precioso apesar da elevação de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) e as perspectivas consideradas hawkish por analistas.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para abril subiu 1,78%, a US$ 1.943,20 por onça-troy.

O Kremlim disse estar colocando "energia colossal" nas negociações por paz na Ucrânia. Ainda sobre o conflito, o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) reforçou a importância das sanções para reduzir a capacidade de Moscou de travar a guerra. Em continuidade às medidas já impostas por países do Ocidente, o Tesouro do Reino Unido decidiu suspender totalmente a troca de informações tributárias com a Rússia e Belarus.

"Uma combinação de preocupações econômicas, inflação alta e uma queda no apetite por risco nos comentários do Kremlin contribuíram para o aumento do metal amarelo", disse o analista sênior de mercado da Oanda Craig Erlam. "Pelo menos dois deles não vão desaparecer tão cedo e não há nada previsível sobre as ações de Vladimir Putin, então o ouro deve permanecer relativamente bem apoiado por algum tempo ainda. Isso pode não significar que estamos batendo recordes, mas deve limitar a desvantagem até certo ponto."

Em relatório, o Commerzbank aponta que momentos anteriores do Fed mostram que o ouro tende a ganhar impulso uma vez que o ciclo de aperto monetário se inicia. Ainda que comparações sejam difíceis em meio a uma guerra, o mesmo parece estar acontecendo agora, destaca o banco alemão.

O TD Securities, por sua vez, aponta que, mesmo com a busca por ativos de porto seguro tenham apoiado dramaticamente o metal precioso, o "enorme impulso de demanda dos fluxos de ETF e comex pode estar chegando ao fim, deixando os participantes para descarregar o comprimento no vácuo".

*Com informações da Dow Jones Newswires