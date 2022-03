Junção das duas maiores feiras do setor moveleiro movimenta mais de R$ 2 bi na Serra

A primeira edição conjunta das feiras Movelsul Brasil e Feira Internacional de Fornecedores da Cadeia Produtiva de Madeira e Móveis (Fimma), em Bento Gonçalves, movimentou mais de R$ 2 bilhões em negócios. O evento, que encerra nesta quinta-feira (17), recebeu cerca de 30 mil pessoas de 41 países, entre empresários, varejistas, especificadores e visitantes do setor.

Aberta oficialmente nesta segunda-feira (14) , a 22ª edição da Fimma movimentou R$ 1,7 bilhões, enquanto a 15ª edição da Movelsul gerou resultados de R$ 379 milhões.

Considerando um horizonte de 12 meses para as parcerias que se concretizaram, o resultado representa um crescimento de 15%, se comparado com as últimas edições presenciais, que haviam sido suspensas em razão da pandemia da Covid-19.

Tradicional no setor moveleiro, a Fimma é uma das maiores feiras do segmento no mundo e tem como objetivo apoiar o desenvolvimento do setor através da apresentação de tecnologias, insumos e equipamentos de ponta que se transformarão em oportunidades de negócios. Já a Movelsul é a principal feira de móveis da América Latina em área de exposição, número de expositores e visitantes profissionais.

Para Anderson Badan, gerente comercial da Reypel Importadora, expositora da Fimma, as expectativas foram superadas. “Com certeza participaremos da próxima edição, considerando o resultado que tivemos com a venda de 100% das máquinas expostas, além dos novos pedidos”, comemora. Segundo Badan, 75% das vendas foram feitas para novos compradores.

O presidente da Movergs, Rogério Augusto Francio, afirma que esta edição demonstra o potencial de investimento do setor, não só na região como em toda a América Latina. “A Fimma é considerada a quinta maior feira do mundo em seu segmento. Com estes resultados e maior sinergia entre iniciativa privada e poder público, tenho certeza de que continuaremos caminhando juntos rumo ao progresso”, reflete.

O Rio Grande do Sul é o maior produtor e o segundo maior exportador de móveis no Brasil. Com aproximadamente 2800 indústrias moveleiras, o segmento gera cerca de 35 mil empregos diretos. O polo moveleiro de Bento Gonçalves, por sua vez, é o principal do País em tecnologia, inovação e produção, com aproximadamente 300 indústrias localizadas em Bento Gonçalves, Monte Belo do Sul, Pinto Bandeira e Santa Tereza.