Bolsas europeias fecham mistas, de olho em alta de juro do BoE, guerra e CPI

As bolsas europeias fecharam sem direção única nesta quinta-feira (17), com alta robusta em Londres e movimentos mais modestos na maioria das demais praças. O mercado atentou nesta quinta à decisão de política monetária do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) e sinalizações pessimistas da Rússia sobre um acordo de cessar-fogo com a Ucrânia. A leitura de fevereiro da inflação na zona do euro também ficou no radar.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,45%, aos 450,49 pontos.

Em Londres, o FTSE 100 avançou 1,28%, aos 7.385,34 pontos. No Reino Unido, o foco ficou na decisão de política monetária do BoE, que aumentou juro em 25 pontos-base, a 0,75% ao ano e antecipou a possibilidade de que novas altas sejam realizadas em breve.

Segundo análise do TD Securities, a postura do BoE em seu comunicado foi "notavelmente mais suave" que o esperado, já que o Comitê do BC britânico "não se comprometeu tão fortemente a futuras altas" de juro.

Entre setores específicos em Londres que se destacaram, ações de empresas ligadas ao petróleo, como a Shell (+3,25%), e a metais, como a Fresnillo (+4,22%), acompanharam o movimento dos contratos das commodities no mercado futuro.

Mais cedo, a agência Reuters informou que autoridades do governo da Rússia desmentiram relatos de que houve progresso nas negociações com a Ucrânia por um acordo de cessar-fogo. A notícia puxou os mercados acionários em todo o mundo para baixo, inclusive na Europa.

Comentários de dirigentes do Banco Central Europeu (BCE) também foram monitorados. A presidente da entidade, Christine Lagarde, disse que o BC comum vai adotar todas as medidas necessárias para conter os impactos da guerra na Ucrânia sobre o crescimento e a inflação.

Já a integrante do Conselho do BCE, Isabel Schnabel, alertou que os efeitos inflacionários por conta da alta dos preços de energia pode ser uma fonte de inflação persistente na Europa.

Entre outras praças europeias, o índice DAX fechou em baixa de 0,36% em Frankfurt, aos 14.388,06 pontos, enquanto o parisiense CAC 40 fechou com ganhos de 0,36% 6.612,52 pontos.

Em Milão, o FTSE MIB recuou 0,66%, aos 24.123,58 pontos.

Nas bolsas ibéricas, o madrilenho IBEX 35 fechou com ganho de 0,38%, aos 8.412,00 pontos, e o PSI 20 avançou 1,25% em Lisboa, a 5.692,74 pontos.