Prévia do PIB aponta queda de 0,99% em janeiro, sinaliza BC

A economia brasileira voltou ao campo negativo no início de 2022, após três meses de avanço no fim do ano passado, conforme o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br). O indicador caiu 0,99%, considerando a série livre de efeitos sazonais. Em dezembro, o aumento havia sido de 0,32%, dado revisado nesta quinta-feira (17).

De dezembro para janeiro, o índice de atividade calculado pelo BC passou de 139,86 pontos para 138,48 pontos na série dessazonalizada. Este é o menor patamar desde dezembro de 2020 (138,18 pontos).

O resultado ficou bem abaixo da mediana das estimativas do mercado financeiro, que era negativa em 0,20%, mas ainda dentro do intervalo das previsões, que iam de queda de 2,50% a alta de 0,80%.

Na comparação entre os meses de janeiro de 2022 e de 2021, houve praticamente estabilidade, com alta de 0,01% na série sem ajustes sazonais. Esta série registrou 131,95 pontos no primeiro mês do ano, um pouco maior do que o resultado de janeiro de 2021 (131,94 pontos). Em janeiro de 2020, o IBC-Br marcou 134,15 pontos, na série sem ajuste sazonal.

O indicador de janeiro de 2022 ante o mesmo mês de 2021 ficou praticamente no piso do intervalo projetado pelos analistas do mercado financeiro consultados pelo Projeções Broadcast, que esperavam de estabilidade a crescimento de 3,90%, com mediana positiva de 0,33%.

Comparação trimestral

A economia brasileira mostrou crescimento no trimestre finalizado em janeiro, conforme o IBC-Br. O Banco Central informou que o indicador teve alta de 0,19% na comparação com os três meses anteriores (agosto a outubro), pela série ajustada sazonalmente.

Na comparação com o mesmo período de 2021, houve aumento de 1,00% pela série sem ajustes sazonais. Em 12 meses até janeiro, o IBC-Br mostrou avanço de 4,73%.

Revisões

O Banco Central também revisou hoje dados do Índice de Atividade Econômica na margem, na série com ajuste. O IBC-Br de dezembro foi de 0,33% para 0,32%, enquanto o de novembro variou de +0,51% para +0,47%. O índice de outubro passou de -0,07% para 0,06%.

O resultado de setembro foi revisado de -0,60% para -0,57%. No caso de agosto, o índice foi de 0,09% para 0,11%. O dado de julho passou de -0,05% para -0,12% e o de junho foi de 0,22% para 0,17%.

Conhecido como uma espécie de "prévia do BC" para o Produto Interno Bruto (PIB), o IBC-Br serve mais precisamente como parâmetro para avaliar o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses. A projeção atual do BC para a atividade doméstica em 2022 é de crescimento de 1,00%, conforme o Relatório Trimestral de Inflação (RTI) de dezembro. O número pode ser atualizado no próximo documento, a ser divulgado na semana que vem.