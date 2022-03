Conflito entre Rússia e Ucrânia traz reflexos preocupantes ao varejo, aponta FCDL-RS

Uma longa duração do conflito entre Rússia e Ucrânia pode trazer impactos negativos para o varejo brasileiro nos próximos meses. É o que avalia o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul (FCDL-RS), Vitor Augusto Koch, que afirma que o a guerra amplia a pressão inflacionária, que já vinha crescendo em função das medidas tomadas pelos países contra a pandemia da Covid-19, que abalaram a economia mundial nos últimos dois anos.

"Os reflexos dessa crise terão impacto mais amplo em setores como o varejo de combustíveis e de alimentos, que devem ter seus preços mais elevados em breve. A gasolina e o diesel já subiram há poucos dias e isso encarece o frete. Por consequência, os preços de alimentos e de outros produtos também devem subir e isso não é uma notícia boa. Ainda mais em um momento no qual o País tenta se recuperar do baque que a economia sofreu em função da pandemia" argumenta Koch.

A crise no Leste Europeu já provocou um grande aumento dos preços do petróleo em nível mundial e, por consequência, a elevação dos valores dos combustíveis no Brasil, que acaba por afetar praticamente toda a cadeia produtiva no País, que depende quase que exclusivamente do transporte rodoviário para se movimentar.

A pressão inflacionária no Brasil deve se refletir, também, na elevação da taxa de juros básicos da economia, o que não é uma medida adequada para o setor produtivo, já que as atividades mais dependentes do crédito são afetadas negativamente neste cenário. Um exemplo disso é a Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que demonstra as pressões de custo sofridas por todos os segmentos do varejo. Nos últimos doze meses, os produtos comercializados pelo varejo foram reajustados em 12,7%, enquanto que no atacado o avanço foi de 25,4% no mesmo período, o que se reflete em um repasse de quase 50% aos preços finais aos consumidores.

"Esse cenário amplia a ansiedade de todos os comerciantes pelo anúncio de medidas, de parte do governo federal, para impulsionar a economia. A expectativa da liberação de recursos do FGTS para a população, beneficiando cerca de 30 milhões de pessoas, com previsão de injetar R$ 30 bilhões na economia, e do pagamento antecipado do 13º salário para mais de 36 milhões de aposentados e pensionistas do INSS, representando um incremento de mais R$ 56 bilhões no mercado, certamente, irão ajudar a reaquecer o consumo", avalia o dirigente.

Ele lembra, ainda, que se somarmos a essas medidas outras iniciativas já em vigor, como a redução de 25% do IPI e a nova lei que determina alíquota única de ICMS para combustíveis, podemos projetar uma rápida retomada econômica e ter um ano melhor para os empreendedores.