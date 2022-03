Porto Alegre é a sexta melhor cidade para empreender no Brasil

Cidades Empreendedoras 2022 O índicefoi divulgado nesta quarta-feira (16) e apontou Porto Alegre como a sexta melhor cidade do Brasil para empreender. Na última edição do estudo, realizado pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e pela Endeavor, a Capital ocupava a nona posição, subindo três colocações em 2022.

O desempenho no ranking é baseado em sete critérios: ambiente regulatório, infraestrutura, mercado, acesso a capital, inovação, capital humano e cultura empreendedora. A capital gaúcha se destacou em quatro desses indicadores: infraestrutura, acesso a capital, inovação e capital humano.

“Ficamos muito felizes com o resultado da pesquisa, pois ele mostra que as ações que estamos realizando na prefeitura estão surtindo efeitos práticos. Porto Alegre se tornou uma cidade amiga do empreendedor, e quanto mais condições você dá para o cidadão empreender, mais você incentiva a abertura de novos negócios, geração de emprego e renda”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo da Capital, Rodrigo Lorenzoni.

O ICE 2022 analisou as 101 cidades mais populosas do Brasil. O índice está em sua sexta edição e o resultado da pesquisa é considerado o principal raio-X de negócios no País.

As 10 primeiras cidades no ranking: