Fluxo cambial total no ano até 11 de março é positivo em US$ 10,482 bi, diz BC

O fluxo cambial registrado em 2022, até 11 de março, para o Brasil ficou positivo em US$ 10,482 bilhões, informou nesta quarta-feira (16), o Banco Central. No mesmo período do ano passado, o resultado era positivo em US$ 7,897 bilhões. No ano fechado de 2021, houve entrada líquida de US$ 6,134 bilhões.

No acumulado de 2022, o canal financeiro apresentou entradas líquidas de US$ 8,526 bilhões no período. Isso é resultado de aportes no valor de US$ 106,449 bilhões e de retiradas no total de US$ 97,923 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo em 2022, até 11 de março, foi positivo em US$ 1,956 bilhão, com importações de US$ 41,083 bilhões e exportações de US$ 43,039 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 7,026 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 7,734 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 28,278 bilhões em outras entradas.

Março

Depois de encerrar fevereiro com entradas líquidas de US$ 6,340 bilhões, o fluxo cambial registrado em março, até o dia 11, para o Brasil ficou positivo em US$ 2,649 bilhões, informou o Banco Central.

O canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 432 milhões no período. Isso é resultado de aportes no valor de US$ 17,847 bilhões e de retiradas no total de US$ 18,279 bilhões.

No comércio exterior, o saldo em março, até o dia 11, foi positivo em US$ 3,081 bilhões, com importações de US$ 6,237 bilhões e exportações de US$ 9,318 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 1,590 bilhão em Adiantamento de Contrato de Câmbio, US$ 1,714 bilhão em Pagamento Antecipado e US$ 6,014 bilhões em outras entradas.

Semana

O fluxo cambial registrado na semana passada (de 7 a 11 de março) para o Brasil ficou positivo em US$ 2,141 bilhões, informou o Banco Central.

O canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 313 milhões no período. Isso é resultado de aportes no valor de US$ 10,298 bilhões e de retiradas no total de US$ 10,611 bilhões.

No comércio exterior, o saldo na semana passada foi positivo em US$ 2,454 bilhões, com importações de US$ 3,838 bilhões e exportações de US$ 6,292 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 1,068 bilhão em Adiantamento de Contrato de Câmbio US$ 1,003 bilhão em Pagamento Antecipado e US$ 4,221 bilhões em outras entradas.