Ouro fecha em queda, em meio a negociações por paz na Ucrânia e véspera do Fed

O contrato futuro de ouro mais líquido fechou em queda nesta terça-feira (15), na véspera da decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), que deve elevar a taxa básica de juros para conter a inflação. Sinais de que Ucrânia e Rússia continuam em negociações para encerrar o conflito atualmente em curso ajudaram a atenuar a demanda pela segurança do metal precioso.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para abril encerrou a sessão em baixa de 1,59%, a US$ 1.929,70 a onça-troy.

Após a acentuada escalada no início da mês, após invasão russa do território ucraniano, a commodity metálica absorve as perspectivas por uma possível solução para as disputas bélicas. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, admitiu nesta terça-feira que entende que não tem porta aberta para a adesão à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), um aceno a uma das principais exigências de Moscou.

Segundo o analista Jeffrey Halley, da Oanda, esse cenário reduz o apelo do ouro como reserva de segurança. "Intensificando os problemas do ouro, o mercado parece estar acordando tardiamente para as implicações de uma reunião hawkish do Comitê Federal de Mercado Aberto FOMC nesta semana, e o aumento nos rendimentos dos Treasuries não ajudará a causa do ouro", avalia.

Para ele, o ativo só retomará a marca de US$ 2 mil a onça-troy se houver uma marcada deterioração nas tensões.

*Com informações da Dow Jones Newswires