Região Metropolitana gaúcha quer atrair turistas para belezas naturais

Visando a retomada do turismo após a ampliação da vacinação no Rio Grande do Sul, municípios da Região Metropolitana têm se organizado em conjunto para impulsionar os seus destinos turísticos. A proposta objetiva estimular o turismo regional, que tem sido apontado como uma das tendências dos brasileiros no período pós-pandemia.

Dentro desta cooperação, foi fundada a Instância de Governança Regional do Turismo do Delta do Jacuí (IGR), com municípios como Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Gravataí, Glorinha, Porto Alegre, Sapucaia do Sul, Viamão e Triunfo fazendo parte. O atual coordenador da IGR é o Secretário Adjunto de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Gravataí, Iuri Camargo.

"Essa união dos municípios e os esforços que estão sendo empregados têm a missão de alavancar o turismo regional. A Região Metropolitana tem 3 milhões de habitantes. Estimular que essas pessoas circulem por aqui e conheçam os destinos mais atrativos é um dos nossos focos neste momento em que os turistas estão retomando as rotinas e procurando lugares interessantes e acessíveis para visitar", explica.

Para alcançar esse objetivo, a IGR do Delta do Jacuí intensificou o diálogo e a parceria com órgãos como o Sebrae para ajudar os municípios a estruturar políticas públicas e definir ações focadas no estímulo ao turismo regional. "Temos museus, parques, a orla, os estádios da dupla Grenal, hotéis fazenda, cascatas e diversos outros espaços culturais a serem explorados pelas pessoas. O impacto com isso é positivo para a economia dos municípios e ajuda a gerar emprego, e essa é uma grande contribuição que podemos dar", acrescenta Camargo.

Uma aposta do momento, acrescenta Camargo, é o glamping, uma hospedagem que procura oferecer ao viajante o contato com a natureza em um ambiente rústico, mas que não abre mão do conforto e de uma boa infraestrutura. "É uma opção que ganhou força e satisfaz o desejo de quem quer se desligar da rotina para relaxar. Mistura uma bela paisagem com tranquilidade e um lugar de extremo conforto. Temos excelentes opções na região Metropolitana", destaca.

Outra meta é ampliar a divulgação em torno desses pontos entre as pessoas que estão no Rio Grande do Sul para visitar outras regiões ou mesmo a trabalho, para que aproveitem o período em Porto Alegre para conhecer pontos turísticos da região Metropolitana. "Uma das oportunidades que teremos em breve para fortalecer esse trabalho é o South Summit, que ocorrerá em maio na Capital", reforça o coordenador da IGR.