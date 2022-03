Produção da indústria gaúcha cai 6,3% em janeiro frente a 2021

A produção da indústria gaúcha não foi bem em janeiro deste ano, quando comparado ao mesmo mês de 2021, ainda um cenário da pandemia mais adverso, pelo menos nas restrições sanitárias. Segundo a Pesquisa Industrial Mensal (PIM) do IBGE, divulgada nesta terça-feira (15), a queda chegou a 6,3% no primeiro mês de 2022.

No confronto com dezembro de 2021, o setor mostrou uma leve alta, com 0,8% de avanço. Em 12 meses, a indústria acumula crescimento de 7,5% no Rio Grande do Sul.

Nove dos 14 setores mapeados, tiveram queda. A maior foi de produtos de metal, sem incluir máquinas e equipamentos, foi o que teve a maior queda mensal, que chegou a 2,62, seguido pelo de couro, artigos para viagem e calçados, com redução de 2,07% na produção.

Produtos de borracha e de material plástico tiveram redução de 0,88%, seguido por queda de 0,83% em veículos automotores, reboques e carrocerias e móveis (-0,70%). As produções também não foram bem em outros produtos químicos (-0,33%), minerais não metálicos (-0,28%), máquinas e equipamentos (-0,26%) e produtos alimentícios (-0,06%).

A área de produção de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis foi um dos cinco ramos que tiveram alta, elevação de 1,07%. Também tiveram comportamento positivo metalurgia (0,36%), bebidas (0,18%), produtos do fumo (0,12%) e celulose, papel e produtos de papel (0,01%).

Em 12 meses, indústria automotiva ainda mostra número adverso, com 1,5% de queda. Já máquinas equipamentos tiveram maior alta, de 3,07% na produção.

O desempenho gaúcho seguiu o quadro geral do setor no País. Mesmo com leve alta, a situação do setor foi mais negativa do que positiva em janeiro frente a dezembro. A média nacional foi de recuo de 2,4%. Dez dos 15 locais pesquisados tiveram queda - Amazonas (13,0%), Minas Gerais (10,7%) e Pará (9,8%) foram os maiores percentuais negativos.

Em relação a janeiro de 2021, 11 das 15 unidades ostentaram recuo. O Estado teve crescimento acumulado que foi o quarto melhor no Brasil, atrás de Santa Catarina, Minas Gerais e Paraná.