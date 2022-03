Abertura da Fimma e Movelsul marca retomada dos eventos do setor moveleiro

Foi aberta oficialmente nesta segunda-feira (14) a edição conjunta da 22ª Movelsul Brasil e da 15ª A Feira Internacional de Fornecedores da Cadeia Produtiva de Madeira e Móveis (Fimma), que, pela primeira vez, acontecem simultaneamente, em Bento Gonçalves, na Serra gaúcha.

Os eventos, que prosseguem até esta quinta-feira (17), ocupam o Centro Empresarial Parque de Eventos Bento Gonçalves (RS) e marcam a retomada dos eventos presenciais na cidade, após dois anos suspensos, em função da pandemia.

Tradicional no setor moveleiro, a Fimma é uma das maiores feiras do segmento no mundo e tem como objetivo apoiar o desenvolvimento do setor através da apresentação de tecnologias, insumos e equipamentos de ponta que se transformarão em oportunidades de negócios. Já a Movelsul é a principal feira de móveis da América Latina em área de exposição, número de expositores e visitantes profissionais.

A edição inédita da “feira das feiras”, reunião na abertura autoridades, empresários e diretores da Movergs e Sindmóveis de Bento Gonçalves.

O presidente da Movelsul, Vinicius Benini, comemorou a participação de mais de 500 marcas divididas entre as duas feiras, em um espaço de 3.858 metros quadrados. “Esta edição da Movelsul marca ainda o investimento no design como ferramenta estratégica para a indústria, a exemplo da nossa grande mostra Prêmio Salão Design”, resume.

As transmissões exclusivas pela plataforma de conteúdo Hub Moveleiro e a participação de potenciais compradores de 18 países de mercados alvos também marcarão a edição, segundo Benini.

Para Rogério Francio, presidente da Movergs, esta edição é uma excepcionalidade, mas que demonstra o potencial de investimento do setor não só na região como em toda a América Latina, a exemplo dos 256 mil novos empregos gerados em 2021, com crescimento de US 1 bilhão.

Em sua fala, ele destacou ainda que o setor precisa de políticas favoráveis para explorar seu potencial máximo em esferas municipal, estadual e nacional, como facilidade de logística e diminuição de carga tributária. “A Fimma é considerada a quinta maior feira do mundo em seu segmento. Com maior sinergia entre iniciativa privada e poder público, tenho certeza de que continuaremos caminhando juntos rumo ao progresso e aproveitaremos esta energia propulsora para a retomada de boas parcerias”, disse.

Já o prefeito de Bento, Diogo Siqueira, agradeceu a presença de autoridades de cidades vizinhas e relembrou as dificuldades enfrentadas na pandemia para a viabilização de eventos como a Fimma e Movelsul. “Esta feira é um grande sinal da retomada dos eventos que colocam o polo moveleiro da região focado no mercado internacional. Queremos nos tornar o maior polo da América Latina e, com esta edição, posso afirmar que estamos exportando não somente móveis, mas tecnologias semelhantes às utilizadas por países como China, Estados Unidos e Alemanha”, concluiu.