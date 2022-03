Fundatec Estágios seleciona estudantes para 80 vagas em cursos de nível Médio, Superior e Técnico

A Fundatec Estágios está com 80 vagas abertas para estudantes no formato presencial e home office e que estejam cursando os níveis Médio, Superior ou Técnico. A seleção acontece em Porto Alegre e municípios do interior do Rio Grande do Sul, como Cachoeirinha, Canoas, Gravataí, Alvorada, Viamão, Ijuí, Alegrete, Bagé, Passo Fundo, Caxias do Sul e Santa Maria. As bolsas auxílio variam entre R$750,00 e R$1.200,00 (com benefícios e possibilidade de efetivação) para cargas horárias de 4 ou 6 horas diárias.

Do total de vagas em aberto, 10 são para home office sendo 3 com seleção exclusiva de candidatos de São Paulo e do Rio Grande do Sul e as outras 7 para qualquer estado brasileiro. No Ensino Superior, as oportunidades estão distribuídas nas áreas de Administração, Contábeis, Comunicação, TI, Engenharia Civil, Direito, Odontologia, Pedagogia, Contabilidade, Artes e Design, Recursos Humanos, Logística, Ciências Econômicas, Políticas e Sociais, Segurança do Trabalho, Arquitetura, Logística, Fisioterapia, Elétrica e Eletrônica. Já para o Ensino Técnico, há vagas em Administração, Comunicação, TI, Edificações, Contabilidade, Artes e Design, Segurança do Trabalho, Elétrica e Eletrônica. Para acessar as informações completas, bem como se candidatar às vagas disponíveis, os estudantes devem acessar o site estagios.fundatec.org.br, realizar um cadastro gratuito e demonstrar interesse na vaga desejada.