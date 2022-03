CIEE-RS abre 3,2 mil vagas de estágio com salários de até R$ 1,2 mil

A retomada da economia e a volta às atividades presenciais têm estimulado as empresas a reforçarem suas equipes com jovens talentos. A oferta de estágios no Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS) saltou 78% no início de março em relação ao mesmo mês do ano passado.

A entidade registra em seu cadastro 3.188 oportunidades – eram 1.800 há um ano. As ofertas são para todas as regiões do Estado e contemplam tanto estudantes do Ensino Médio quanto de Ensino Superior. As médias das bolsas mensais variam de R$ 850 a R$ 1.200, dependendo no nível de formação.

“Temos acompanhado uma aceleração na abertura de vagas desde janeiro, o que sinaliza para um ano de muitas oportunidades para que os jovens ingressem no mercado de trabalho”, avalia Marcos Pan, gerente de Estágios do CIEE-RS.

Com o arrefecimento da pandemia e o gradativo crescimento da economia, o CIEE-RS espera alcançar, até julho deste ano, um acréscimo de 20% no total de estágios ativos. Com isso, retornará aos patamares pré-pandemia.

Cursos e cidades com mais vagas

Porto Alegre é a cidade com maior número de vagas de estágios no CIEE-RS em março, seguida por Caxias do Sul e Novo Hamburgo. Em todo o Estado, a maior demanda é por estudantes de Ensino Médio, seguido por estudantes de Direito, Pedagogia, Administração e Psicologia.

“As vagas estão bem distribuídas. Nossa recomendação é que os estudantes aproveitem a boa oferta para se candidatar e já tentar começar o ano letivo com um estágio assegurado”, afirma Pan.

Os 10 cursos com mais vagas de estágio no RS

Ensino Médio

Direito

Pedagogia

Administração

Psicologia

Ciências Contábeis

Engenharia Civil

Educação Física

Tecnologia da Informação

Propaganda e Marketing