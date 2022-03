Ouro fecha em baixa, com negociações por Ucrânia reduzindo busca por porto seguro

O contrato mais líquido do ouro fechou em baixa nesta segunda-feira (14), em sessão na qual as sinalizações sobre uma potencial resolução diplomática para a guerra na Ucrânia reduziram a busca de portos seguros por investidores. Nesta semana, o mercado do metal irá ficar atento ainda à decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), que será anunciada na quarta-feira, quando é esperada uma alta de juros pela autoridade.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para abril caiu 1,22%, a US$ 1.960,80 por onça-troy.

O preço do ouro caiu, "agora que há esperanças de que a guerra na Ucrânia possa terminar. Isso está aumentando o apetite ao risco entre os participantes do mercado e reduzindo a demanda pelo metal como um porto seguro", resume o Commerzbank.

As negociações entre as partes seguem em curso, conforme informou nesta segunda-feira o assessor da presidência da Ucrânia, Mykhailo Podolyak. As conversas têm ocorrido diariamente por vídeo, de acordo com ele. No final de semana, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se disse aberto a um encontro com o líder russo Vladimir Putin, mas apenas se um cessar-fogo estiver em vigor.

Além disso, o banco alemão aponta que os rendimentos dos Treasuries também estão aumentando significativamente em resposta ao suposto alívio das tensões, o que torna o ouro, como um investimento que não rende juros, menos atraente.

Sobre o Fed, o Commerzbank espera uma alta de 25 pontos base nos juros na próxima reunião, e que 2022 termine com seis elevações nas taxas.

Segundo o banco, os futuros dos Fed Funds agora estão precificando quase sete aumentos de juros para este ano. "Isso não deve pesar adicionalmente no preço do ouro, em outras palavras. Isso mudaria se o Fed incorporasse um aumento mais pronunciado da taxa em algum momento", projeta.