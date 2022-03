Porto Alegre: IPTU de 2022 em atraso pode ser pago em até 60 parcelas, com juros e multa

Os contribuintes de Porto Alegre que não conseguiram efetuar o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2022 dentro do calendário da prefeitura, até 8 de março, com quitação da primeira parcela do ano, poderão buscar uma nova condição, mas com multa e juros.

O plano servirá para reduzir a inadimplência. Começou a valer nesta segunda-feira (14) o parcelamento em até 60 vezes, informa a Secretaria Municipal da Fazenda (SMF).

A primeira parcela vence em 31 de março, com incidência de multa de mora de 2% e juros de 1% ao mês. As parcelas seguintes vencerão no final de cada mês, e as guias deverão ser acessadas no site ou solicitadas por e-mail, no momento da adesão.

Em 2022, cerca de 548 mil imóveis tiveram pagamento da primeira até dia 8, crescimento de 6,5% na adesão a esta condição em relação ao mesmo período do ano passado, quando 515 mil unidades tiveram parcelamentos.