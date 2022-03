Aumento no preço dos combustíveis já é sentido nos postos de gasolina

anúncio feito pela Petrobras Após odo aumento de preço dos combustíveis na última quinta-feira (10), o reflexo prático começou a pesar no bolso do consumidor. A empresa brasileira comunicou aumentos de 18,8% no valor da gasolina e 24,9% no valor do diesel, e os postos de gasolina já estão repassando o impacto desse crescimento no preço final do combustível vendido à população.

O posto Gaudérios, localizado na Avenida Sertório, em Porto Alegre, foi um dos locais de venda que já precisou aumentar o valor do preço dos combustíveis nessa sexta-feira (11). “Até hoje de manhã o preço do litro estava R$ 6,09, mas a nova carga, que chegou às 9h, já veio com o preço novo, e agora o litro está R$ 6,96”, informa Marcos Oliveira, gerente do local. “Muitos postos já estão vendendo o litro por mais de R$ 7,00”, complementa.

Segundo João Carlos Dal'Aqua, presidente do Sulpetro, o aumento do preço na ponta final ficou inevitável. “Com um anúncio dessa magnitude, ficou impossível segurar. As distribuidoras já dificultaram ao máximo as entregas das últimas cargas com o preço antigo, e hoje todos já receberam cargas com o preço novo. Cada posto vai vender de acordo com a sua realidade, se tem mais ou menos combustível armazenado, mas hoje é inevitável que o consumidor sinta essa nova realidade dos custos”, explica.

Segundo Marcos Oliveira, o anúncio da Petrobras gerou movimentação no posto. Entre a noite de quinta-feira e a manhã desta sexta-feira, uma grande quantidade de clientes veio ao local para aproveitar o preço antigo. “Veio muita gente mesmo, fez uma fila enorme, que há muito tempo a gente não via aqui. Aí depois que o preço subiu o movimento já caiu”, revela o gerente.

Marcos acredita que já nas próximas semanas o preço do combustível voltará a apresentar novo crescimento. Conforme João Carlos Dal'Aqua, mesmo se essa for a tendência, hoje ainda é difícil fazer projeções. “Essa previsão ainda é difícil fazer, porque o cenário é de muita instabilidade. Agora, devemos ter paciência e esperar que esse conflito se resolva o mais rápido possível, torcendo para que a situação não piore ainda mais. O Brasil não fica imune ao impacto do conflito, e não é só nos combustíveis, outros produtos também estão registrando aumento no valor pela mesma razão”, destaca.

Para Dal’Aqua, a elevação no valor do combustível também tem impacto negativo para os próprios postos de gasolina. “Esse aumento também é ruim para os postos. Quando o preço aumenta o consumo diminui, ainda mais quando há essa variação muito grande e repentina de valor. Por isso, a gente também fica muito preocupado com esse cenário atual”, conclui.