Ouro fecha em baixa, com sinalizações de Putin reduzindo busca por segurança

O contrato mais líquido do ouro fechou em baixa nesta sexta-feira (11), em sessão na qual o apetite por riscos foi elevado por conta de indicações do presidente da Rússia, Vladimir Putin, de que houve avanços nas negociações com a Ucrânia por uma solução diplomática para o conflito atualmente em curso entre os dois países.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para abril caiu 0,77%, a US$ 1.985,00 por onça-troy. Na semana, o metal ganhou 0,94%.

Segundo Edward Moya, analista da Oanda, o ouro despencou com o aumento do apetite por risco depois que Putin, observou que há certas mudanças positivas nas negociações com a Ucrânia. "Há alguns desdobramentos positivos lá, como nossos negociadores me relataram", o russo durante encontro com o presidente de Belarus, Alexander Lukashenko.

O ouro estava abaixo do nível de US$ 2.000 a onça-troy antes que Putin desse aos investidores a esperança de que as negociações de cessar-fogo estivessem indo na direção certa, então o impulso de baixa facilmente enviou os preços para o nível de US$1.960 a onça-troy, aponta Moya.

As preocupações com o crescimento, no entanto, não desaparecerão tão cedo, e a retração do ouro deve ser limitada, projeta o analista. O metal pode levar algum tempo para recuperar o nível de US$ 2.000, mas o cenário otimista para ele permanece, já que as pressões inflacionárias continuarão a gerar preocupações com o crescimento e uma redução imediata na guerra na Ucrânia ainda parece improvável, afirma Moya.