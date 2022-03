Centro do poder

O possível destino do governador Eduardo Leite é disputar o Palácio do Planalto. Mas, nesta quinta-feira, as agendas ocorreram no encontro da Casa Branca. Foi o caso da palestra na George Washington University, a três quadras da sede da presidência dos EUA, e da reunião com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), também próxima da Casa Branca. Tapumes colocados para obras no jardim impediam uma visão completa do famoso edifício.